Russland trauert um Viktor Tichonow

Acht Weltmeistertitel und drei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen von 1978 bis 1992: Viktor Wassiljewitsch Tichonow ging als Coach der vermutlich besten Sportmannschaft in die Geschichtsbücher ein. In der Nacht auf Montag ist der 84-Jährige in einer Klinik in Moskau nach langer Krankheit verstorben.

Unter Tichonow glänzte die Sbornaja mit Spielzügen, die es davor im Eishockey noch nicht gab. Verteidiger schalteten sich in den Angriff ein, Spieler kreuzten ihre Laufwege und übergaben den Puck immer wieder. Die gesamte Mannschaft bewegte sich als Einheit. Die Gegner hatten ihre Spielphilosophie nicht weiterentwickelt und gegen die UdSSR keine Chance mehr. Außerdem setzten die Sowjets mit ihrer Fitness neue Maßstäbe. Begünstigt aber auch durch die Diktatur, deren Regeln bis in die Trainingshallen umgesetzt wurden: Spieler waren Staatseigentum, Tichonow der Diktator. Die Hauptdarsteller auf dem Eis spielten für den von Josef Stalin gegründeten Armee-Klub ZSKA Moskau, wo Tichonow Trainer war und die Spieler elf Monate kaserniert waren.

Um Disziplin einzufordern, ließ Tichonow auch einmal in einer Drittelpause hart trainieren. Alexander Mogilny soll er 1988 vor Zeugen sogar geschlagen haben.