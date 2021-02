Eishockey-Profi: "Niemand sollte zur Corona-Impfung gezwungen werden"

Gedanken an Corona zermürben Rotter genauso wie die meisten Menschen. „Ich versuche, gar nicht so viel darüber nachzudenken. Die Sorgen blockieren mich total.“ Seine Eltern, die im selben Haus wohnen, habe er seit März nur noch zwischen Tür und Angel gesehen. Türschnallen greift Rotter nie mit der bloßen Hand an, und er hält sich an alle Vorgaben. Dennoch sieht er manche Maßnahmen kritisch: „Wir Eishockeyspieler sitzen mit der Maske in der Kabine – und auf dem Eis fahren wir dann Checks aus und haben Körperkontakt.“

Die Argumente, dass Spitzensportler froh sein müssten, überhaupt arbeiten zu dürfen, hört Rotter nicht gerne. Er gibt zu bedenken: „Wir haben es echt nicht leicht. Sportler verdienen wegen Corona weniger, sie müssen das Gleiche leisten und haben sich an strenge Regeln zu halten.“