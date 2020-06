Caps: Mit Selbstvertrauen in den Wahlkampf

53 Runden sind in der Erste Bank Liga gespielt. Und dennoch entscheidet sich erst in der 54. wie die Viertelfinal-Duelle ab Freitag lauten werden. Auch deshalb, weil der achte Platz noch nicht vergeben ist. KAC, Dornbirn und Graz haben noch Chancen. Der KAC kann mit einem Punktegewinn gegen Dornbirn (19.30 Uhr, ServusTV) alles klar machen. Die Vorarlberger wären für das Play-off qualifiziert, wenn sie in Klagenfurt nach 60 Minuten gewinnen und Graz das Heimspiel gegen Laibach nicht gewinnt. Die Steirer wiederum sind im Viertelfinale, wenn der KAC keinen Punkt gegen Dornbirn macht und sie selbst gegen Laibach zwei Punkte holen.