Österreichs Meister der traurigen Gestalt

Ein schwerer Ausfall für die Salzburger, aber auch für das Nationalteam war Andreas Kristler. Der Stürmer, der heuer eine echte Stütze der Salzburger geworden ist, verletzte sich schon im ersten Drittel am Arm und musste in der Pause in der Kabine bleiben. Der 23-Jährige war im Nationalteam von Manny Viveiros fix für die B-WM der Division I in Südkorea fix eingeplant. Die Österreicher treffen sich am Dienstag am Flughafen in München. Somit dürfte von Salzburg mit Sicherheit nur Verteidiger Dominique Heinrich, Spielmacher Konstantin Komarek einberufen werden. Der erste Gegner der Österreicher in Seoul ist am Ostersonntag (5.30 Uhr, MESZ) die Ukraine