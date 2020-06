Vienna Capitals haben elf Spieler unter Vertrag

Obwohl es bei den Vienna Capitals nach dem Abgang von Tommy Samuelsson noch keinen neuen Trainer gibt, waren die Wiener in den letzten Wochen nicht untätig.

Von der bisherigen Mannschaft bleiben zumindest elf Spieler. Jene, die noch keinen Vertrag hatten, wurden verlängert. Wie zum Beispiel Markus Schlacher, der zum Verteidiger umfunktionierte Stürmer. Der gebürtige Villacher ist in der Defensive auch eine der Hoffnungen im stark verjüngten Nationalteam, das ab Ostersonntag bei der WM der Divison I in Südkorea spielt.

Die bislang wahrscheinliche wichtigste Verlängerung ist jene von Co-Trainer und Nachwuchskoordinator Phil Horsky. Der Wiener wird sich auch in den kommenden beiden Jahren um die Weiterentwicklung der Jungprofis kümmern. "Im Nachwuchsbereich ist uns in den letzten Jahren eine gute Entwicklung gelungen, die ich mit unserem Trainerteam gerne fortführen werde“, sagt der 31-Jährige. Horsky gilt als der nächste österreichische Headcoach in der Liga, jetzt kommt die Aufgabe in Wien aber noch zu früh. Daher soll Horsky unter dem neuen Mann weiter Erfahrung sammeln.

Aus 65 Bewerbungen wurde von Capitals-Scout Bernd Freimüller nach den Kriterien des Klubs eine Shortlist erstellt. Mit den Kandidaten dieses engeren Kreises sollen demnächst intensive Gespräche geführt werden. Der neue Trainer darf sich dann den Rest des Kaders zusammenstellen.