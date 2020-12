ICE-Schlusslicht Linz kommt mit neuem Trainer nach Wien

So wie im englischen Fußball die Spiele am "Boxing Day" haben am 26. Dezember auch Eishockey-Matches in Österreich Tradition. Nach einer dreitägigen Weihnachtspause startet die ICE Hockey League am Samstag mit einem vollen Programm durch. In Bozen kommt es zum ersten Saisonduell zwischen Bozen und Salzburg, die Black Wings aus Linz kommen mit einem neuen Trainer nach Wien.

Die Vienna Capitals kämpfen nach zuletzt vier Niederlagen gegen das Schlusslicht um das Ende der Negativserie. An der Bande der Linzer, die sich zwei Tage vor Weihnachten von Headcoach Pierre Beaulieu getrennt haben, steht erstmals Dan Ceman. Der 47-jährige Kanadier, der zu Monatsbeginn vom Ligakonkurrenten VSV entlassen worden war, erhielt beim Tabellenschlusslicht einen Vertrag für die laufende und die nächste Saison. Nach nur fünf Erfolgen in 23 Spielen soll Ceman die Oberösterreicher fit für die Anfang Februar startende Qualifikationsrunde machen.