Schneider, Haudum, Holzer oder Parks: Die Stars der Eishockey-Liga

Tyler Parks

Die spusu Vienna Capitals haben nach den verpassten Play-offs früh erkannt, welche Position besser zu besetzten ist. Mit Tyler Parks haben sie einen ganz großen Tormann verpflichtet. Der 33-jährige Amerikaner ist 1,98 Meter groß und eine mächtige Erscheinung vor dem kleinen Eishockey-Tor. Beeindruckend auch seine Statistiken: 94 Prozent Fangquote bei Slovan Bratislava 2020/2021, 93 Prozent bei Straubing 2022. Warum er dennoch bei keinem Team verlängerte, wird sich bei den Vienna Capitals zeigen.

Nikita Scherbak

Der 28-jährige Russe mit NHL-Vergangenheit geht für den Villacher SV auf Torjagd. In der Slowakei und in Tschechien bewies der Stürmer von 2021 bis 2023, dass er ein Scorer ist. In seinem allerersten NHL-Spiel mit Montreal gegen Toronto erzielte er mit seinem ersten Schuss gleich ein Tor. Doch so wie im Jänner 2017 ging es nicht weiter. 2019 wechselte er nach Omsk, wo er einen Vertrag über eine Million Dollar bekam. Sein sportlicher Abstieg führte ihn zuletzt nach Angers, wo er in der französischen Liga auf 47 Scorerpunkte kam. Ordnet er sich in Villach unter, dann kann er ein Star in der Liga werden.