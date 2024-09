Die Vienna Capitals dürfen wieder auf goldige Zeiten hoffen

Wenn Ende kommender Woche die Eishockey-Meisterschaft in der ICE Hockey League beginnt, dann startet in Wien auch eine neue Ära. Denn nach mehr als 20 Jahren übergab Hans Schmid im Juni das Präsidentenamt an Martin Reiss, der Klub stellte sich komplett neu auf und darf nach arbeitsintensiven Monaten in der spielfreien Sommerpause auf erste Erfolge verweisen.

Was dem Betrachter sofort auffällt: Es wird sehr viel Wert auf das Äußere gelegt. In Druckprodukten kommt immer öfter Gold statt dem Vereinsgelb vor. Die Klubmitarbeiter sind von Kopf bis Fuß elegant gekleidet, die Sponsoren auf den Trikots ebenso edel freigestellt. Der 68-jährige Schweizer, der in Tschechien geboren wurde, ist seit den 1980er Jahren im Sportmarketing tätig und hatte Kunden im Skizirkus, Tennis und der Formel 1.