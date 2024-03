Hochsaison im Eissalon: Die Brennpunkte im Eishockey-Frühling

Aufgeheizt ist die Stimmung zwischen den Südtirolern und den Salzburgern genug. Nachdem die Salzburger in Spiel vier Affenlaute im Bozener Publikum zur Anzeige bei der Liga brachten, und das Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt wurde, werden die Salzburger eine sportliche Antwort auf die Angriffe auf Ali Wukovits geben wollen. Dass der internationale Eishockeyverband sehr sensibel bei diesem Thema ist und vom Vorfall in Bozen bereits weiß, ändert nichts mehr. Außer, Salzburg zeigt neuerliche rassistische Beleidigungen beim IIHF an. Sollte Salzburg das Spiel in Bozen gewinnen, dann fällt die Entscheidung am Dienstag in Spiel sieben im Volksgarten.

Nationalteam-Start

Kommende Woche beginnt in Wien Österreichs Vorbereitung auf die Herren-WM in Prag (ab 10 Mai.). Die Eisprobleme in Kagran konnten mit Arbeiten rund um die Uhr gelöst werden. Die zuständige Firma tauschte die gesamte mobile Kühlanlage unter der Spielfläche, bis Montag ist das Eis wieder bespielbar. Teamchef Roger Bader nominierte ein sehr junges Team, gepaart mit Routiniers wie Heinrich, Madlener, Zündel. Die Spieler von Salzburg und KAC und aus Übersee fehlen natürlich noch.

Am 5. Mai kommt es zum Testspiel-Kracher in Wien gegen Kanada.