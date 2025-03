Die Black Wings Linz steigen mit einem Weltrekord ins Eishockey-Semifinale auf

Die Black Wings Linz schafften das Eishockey-Wunder und stehen im Semifinale der ICE Hockey League. Die Mannschaft von Philipp Lukas gewann die Best-of-seven-Serie gegen die Graz 99ers nach einem 1:3-Rückstand 4:3 und spielt ab Dienstag gegen den KAC um den Finaleinzug. Das zweite Duell lautet Salzburg – HCB Südtirol.

Zum sechsten Mal in Folge ging das Duell Linz gegen Graz in die Verlängerung. Am Sonntag setzte sich Linz 3:2 durch. Den Siegestreffer erzielte Brodi Stuart in der 78. Minute. Noch nie zuvor im internationalen Eishockey waren in einer Play-off-Serie sechs Spiele in Folge in die Verlängerung gegangen.