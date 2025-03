Bully in den Eishallen: Wer im Viertelfinale den Ton angeben wird

Die Salzburger haben zuletzt drei Mal in Folge die Meisterschaft gewonnen. Da werden sie auch von Fehervar nicht gestoppt werden. Die Ungarn waren zu Saisonbeginn ein Top-Team in der Liga, kamen aber aufgrund von Verletzungen aus der Spur und schafften es mit Mühe noch ins Viertelfinale. Die Salzburger haben Spieler auf Nationalteamniveau in allen Formationen und mit Tolvanen und Kickert auch zwei Keeper, die zu null spielen können.

Drei der vier Saisonduelle gingen an die Südtiroler. Doch Villach hat mit Liga-MVP John Hughes, Kevin Hancock und Maximilian Rebernig (23 Saisontore) die beste Angriffsformation der Liga. Wenn im Tor der 40-jährige JP Lamoureux in seiner letzten Saison seine Bestleistung zeigt, dann kann es spannend werden.

Black Wings Linz – Graz

Den viertplatzierten Linzern blieb als Gegner nur noch Graz. Das Duell ist aus österreichischer Sicht das interessanteste im Viertelfinale. Die Steirer wurden vor der Saison von Präsident Herbert Jerich mit einer siebenstelligen Summe aufgerüstet. Als der angekündigte Titelfavorit entpuppte sich das Team noch nicht. Schwer wiegt der Ausfall des deutschen Starverteidigers Korbinian Holzer. In den Saisonduellen haben die Grazer mit 7:5 Punkten die Nase vorne. Dafür haben die Linzer das effektivere Powerplay und mit Brian Lebler (28 Treffer) den besten Torschützen der Liga. Kurios: Weil nächste Woche das Fußball-Derby in Graz ist, verbietet die Behörde andere Veranstaltungen in Liebenau. Daher finden die Spiele drei und vier am Donnerstag und Samstag statt am Freitag und Sonntag statt.

Tipp: Graz siegt 4:3