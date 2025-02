John Hughes ist der wertvollste Spieler der ICE Hockey League

Hughes, der Topscorer des ICEHL-Grunddurchgangs, setzte sich mit 42 Punkten vor KAC-Stürmer Nick Petersen (37) und Salzburgs Ryan Murphy (30) durch. Der 37-jährige Hughes hat in Österreichs Topliga in 939 Spielen für Ljubljana, Villach und Salzburg 1.097 Punkte gesammelt.

Der VSV belegte in dieser Saison den sechsten Platz und wartet auf den Gegner im Viertelfinale. Dieser wird erst nach den Pre-Playoffs bestimmt. In diesen kämpfen Fehervar gegen die Vienna Capitals und Ljubljana gegen Pustertal um je einen Platz im Viertelfinale. Danach können die ersten Drei in der Tabelle in der Reihenfolge KAC, Salzburg uns HCB Südtirol ihren Gegner wählen.