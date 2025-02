Niederlage in Ungarn: Vienna Capitals stehen vor dem Aus

Die Vienna Capitals sind mit einer Niederlage ins Pre-Play-off der ICE-Eishockeyliga gestartet und stehen damit schon mit dem Rücken zur Wand. Die Wiener verloren am Sonntag das erste Spiel der „best of three“-Serie gegen Fehervar in Ungarn mit 1:2 (1:0,0:2,0:0). Die Caps kämpfen daher am Dienstag (19.15 Uhr/live ORF Sport +) in Kagran gegen das Saisonende.