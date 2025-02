2:3 gegen Fehervar: Die Capitals müssen in die Sommerpause

Zum zweiten Mal in Folge endet die Saison der Vienna Capitals bereits im Februar. Nachdem die Wiener im Vorjahr nur Elfter geworden, schieden sie dieses Mal im Pre-Playoff gegen Fehervar aus. Das dritte und entscheidende Spiel des Duells gewannen die Ungarn am Freitag gegen die Capitals mit 3:2 und stehen somit im Viertelfinale, das bereits am Sonntag beginnt.