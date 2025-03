Blau-Weiß Linz verdrängt den LASK aus den Top-6

Das Team, das bis zum Sonntag das beste des Frühjahrs gewesen war, hatte nicht viel mitzureden beim Kampf um die Top-6. Denn Sturm macht von Beginn an Druck und ging durch Horvat (31.) in Führung. Die Mannschaft von Markus Schopp fiel auf Rang 7 zurück. Weil gleichzeitig in Wien Rapid sich schon in der ersten Hälfte gegen den GAK einen Platz in den Top-6 sicherte, blieb den zwei Linzer Klubs nur noch das Duell um Rang sechs.

Doch kurz nach der Pause war schon alles entschieden: In Graz verursachte Boateng ein Foul im Strafraum an Sturm-Star Kiteishvilli, der Gefoulte traf per Elfmeter und 2:0 (50.).

Genau zur gleichen Zeit traf in Linz Pasic mit einem platzierten Schuss zum 2:1 für Blau-Weiß. Jetzt lag der vermeintlich kleinere Linzer Klub zwei Punkte vor dem LASK. Ronivaldos 3:1 (70.) und Dobras’ 4:1 (86.) machten in Linz alles klar. In Graz musste Sturms Lavalee mit Rot (67.) vom Platz: Jetzt wurde es turbulent: LASK kam erst durch Cisse zum 1:2 (77.), heran, dann erhöhte Sturms Böving (84.)auf 3:1 und verkürzte Zulj (85.) auf 2:3. Es reichte nicht für den LASK. Am Ende erhöhte Böving per Elfer auch auf 4:2 (96.).

Der LASK muss in die Qualifikationsgruppe.