Bei der Jagd angeschossen: Asiago-Spieler von Vater getroffen

Und ein anderer fällt lange aus, weil er bei der Jagd von seinem Vater mit Schrotkugeln getroffen wurde . Andrea Gios , Präsident des Italienischen Eishockeyverbandes, verletzte seinen Sohn Gregorio bei einem Unfall Ende Oktober schwer. Die Wunden sind nicht lebensbedrohlich, aber die Genesung des Verteidigers wird bis Jänner dauern. Manche Jagden gehen in diesen Tagen anders aus als erwünscht.

Gespannt darf man sein, wie Asiago am Mittwoch gegen den KAC das erste Spiel nach der Länderspielpause bestreitet. In der letzten Partie davor ließen sich die Italiener von Villach lustlos mit 2:10 abschießen. Noch hat kein Asiago-Spieler die Freigabe für einen Transfer bekommen. Diese müsste letztlich der italienische Verbandspräsident und Jäger Andrea Gios geben.

Die Vienna Capitals treten am Mittwoch bei Fehervar an. Die Ungarn haben zuletzt mit acht Siegen in Folge die Tabellenspitze erobert. Bei den Wienern ist der neue Goalie Peyton Jones erstmals im Kader.