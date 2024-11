Offene Spielergehälter: Der Eishockey-Liga droht wieder ein Verlust

Asiago Hockey ist die Wundertüte in dieser Saison der ICE Hockey League. Deutliche Siege gegen Bozen, Salzburg, zwei Mal Graz und Linz stehen zum Teil klare Niederlagen gegenüber. Das 2:10 am Sonntag in Villach mit drei Gegentoren in den ersten 3:22 Minuten war der sportliche Tiefpunkt der Italiener.

Und vielleicht auch ein Schlusspunkt. Denn dem Klub drohen harte Konsequenzen, wenn sich die Meldungen bestätigen, die in den vergangenen Tagen im Liga-Büro eingegangen sind. Bis Ende der Woche bekam der Klub Zeit für den Nachweis, dass die Spielergehälter überwiesen sind.