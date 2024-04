Der gelernte Stürmer war in seiner Karriere bis zu seinem Schlaganfall 2017 immer einer, der weder sich noch den Gegner schonte. Seine Checks waren gefürchtet, jetzt besticht er am Mikro. Das Sprechen vor der Kamera war trotz des Vorfalls keine große Herausforderung gewesen: "Sprachlich hatte ich nie Probleme. Ich hab schon meine guten und schlechten Tage von der Konzentration her. Da kommt es vor, dass ich Wörter richtig denke und falsch ausspreche. Aber das war beim Moderieren nie ein Problem. Ich glaube, nicht jeder Mensch ist perfekt."

Was ein Trainer nicht machen sollte

Welser erzählt, was ein Trainer in dieser Situation gar nicht machen sollte: „Wir hatten in meiner letzten Saison in Salzburg Greg Poss als Trainer. Er hat die Jungs schon in der Früh auf das Finalspiel am Abend eingestellt. Da war dann die Energie wieder weg. Du kannst das nicht so lange aufrechterhalten. Man lässt die Spieler lieber ihr Ding machen, die sind eh aufgeregt genug.“