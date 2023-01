Eishockey: Das vierte Tor von Südtirol war für die Capitals zu viel

Für die Capitals ging am Dienstag eine stolze Serie zu Ende. Seit 11. Dezember haben sie in acht Spielen immer gepunktet und in der Tabelle beinahe zum sechstplatzierten KAC aufgeschlossen. Gegen Titelmitfavorit HCB Südtirol setzte es aber eine 3:4-Heimniederlage.

Gegen die Südtiroler gelang den Capitals vor 3.150 Zuschauern drei Mal der Ausgleich. Zwei Treffer der Wiener erzielte James Sheppard, der erstmals seit seiner am 22. November erlittenen Verletzung wieder zum Einsatz kam.