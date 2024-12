Eishockey: Warum Salzburg in die Top-vier Europas einziehen wird

Wenn am Dienstag im schwedischen Karlstad der Puck zum ersten Bully fällt, dann lohnt sich für den allgemeinen Sport-Fan, hinzuschauen. Denn Österreichs Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat gute Chancen, den schwedischen Topklub und Meister Färjestads BK (19.00, ORF Sport+) aus der Champions Hockey League zu werfen. Das Hinspiel gewannen die Salzburger 3:1 und fügten den Schweden die erste Niederlage in dieser Europacup-Saison zu. Der KURIER fand vier Gründe, warum Salzburg in die Top-vier Europas einziehen wird.