Eine japanische Lichtgestalt und rot-weiß-rote Lichtblicke

Mit dem Grand-Slam kann es für Ryoyu Kobayashi nach der Absage des Bergiselspringens bei dieser Tournee nichts mehr werden. Er kann allerdings der erste Sportler werden, der bei einer „Dreischanzentournee“ alle vier Springen gewinnt. Nach dem Sieg im ersten von zwei Wettkämpfen in Bischofshofen steht der Japaner vor dem Triumph in der Gesamtwertung. Kobayashi nimmt 17,9 Punkte Vorsprung auf den Norweger Marius Lindvik, der am Mittwoch Zweitet wurde, mit in den zweiten Bewerb (17.15 Uhr).