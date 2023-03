Ein Riesenslalom-Lauf trennt Ski-Ass Marco Odermatt vom Punkterekord

Denn der Überirdische aus dem Kanton Nidwalden – in den letzten 16 Weltcup-Riesenslaloms nie schlechter als Dritter – liegt bei Halbzeit seines letzten Saisonbewerbes (den Slalom am Sonntag lässt er aus) 1,09 Sekunden vor dem Franzosen Alexis Pinturault in Führung, und bringt er dieses Resultat ins Ziel, dann wäre er mit 2.042 Punkten der neue Rekordmann.

An dritter Stelle liegt der Norweger Alexander Steen Olsen (+1,12) vor seinem Landsmann Lucas Braathen (+1,14).

„Ich hatte ein bisschen Mühe, in den Lauf zu finden, habe dann aber im zweiten Streckenteil richtig pushen können“, sagte Odermatt, dem sein Trainer Johannes Hassler den direkt gesetzten Kurs auf den Leib geschneidert hatte.