Frauen-Slalom in Soldeu: Vlhova führt, Österreicherinnen zurück

Schön langsam ist es an der Zeit, dass sie zu Ende geht, diese Seuchen-Saison der österreichischen Technikerinnen. Seit Katharina Liensbergers Sieg beim Slalom in Åre (12. März 2022) hat nur noch Katharina Truppe einen Podestplatz eingefahren (Dritte im Slalom von Killington am 27. November), und im Riesenslalom muss man schon bis zum 28. Dezember 2019 zurückblättern. Damals war Liensberger Dritte in Lienz, den letzten Sieg hat Eva-Maria Brem am 7. März 2016 im slowakischen Jasna geholt.