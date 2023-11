Ein ÖSV-Slalomstar versucht sich in der Abfahrt

Auf den ersten Blick würde man Johannes Strolz niemals auf der Slalompiste erwarten. Der Vorarlberger ist ein Hüne von einem Mann, mit seinen langen Beinen bringt der 31-Jährige eigentlich die perfekte Statur für einen Abfahrer mit. Doch bislang machte der Doppelolympiasieger von Peking (Kombi, Team) immer einen Bogen um die Königsdisziplin.



Im fortgeschrittenen Alter wagt sich Slalom-Spezialist Johannes Strolz nun aber doch auf die Abfahrtspiste. Der 31-Jährige hat vor, bei der ersten Weltcupabfahrt in dieser Saison am Fuße des Matterhorns (11./12. November) an den Start zu gehen.