Ein kräftiges Lebenszeichen der ÖSV-Adler

Wie überhaupt die Österreicher am Freitag in Polen fast durchwegs einen starken Eindruck hinterließen und sich in deutlich besserer Verfassung präsentierten als noch im Sommer-Grand-Prix, in dem die ÖSV-Springer der Konkurrenz oft hinterher geflogen waren.

Philipp Aschenwald, der bei der Heim-WM in Seefeld zwei Teammedaillen geholt hatte, bestätigte genauso seinen Aufwärtstrend (10.) wie der junge Jan Hörl (12.). Daniel Huber beendete die Quali sogar auf Rang drei. Und nicht zuletzt zeigte sich auch Gregor Schlierenzauer (13.) verbessert, der neue Privatcoach Werner Schuster dürfte dem Rekordspringer im Weltcup (53 Siege) über den Sommer tatsächlich auf die Sprünge geholfen haben.