"Ein Brauser" und "Es saugt": Martin Koch erklärt das Skisprung-ABC

Zack, gleich vorne

„Das ist die Folge von einem flüssigen Abgang. Wenn ein Springer gleich die ideale Flugposition einnehmen kann und der Ski nicht zu weit nach unten oder nach oben schießt. Der Sprung geht dann meistens.“

Der geht

„Eigentlich müsste man ja dazu fügen: weit. Wenn ich „der geht“ sage, dann wird das ein richtig guter Sprung. Ich sehe das meistens schon sehr früh, weil ich immer den Windmonitor im Auge habe und die Athleten natürlich auch gut kenne. In 90 Prozent der Fälle kann ich schon über dem Vorbau sagen, ob ein Sprung geht, oder eben nicht.“

Das System

„Irgendwann hat sich dieser Begriff eingebürgert. Ich glaube, dass das System mit dem V-Stil aufgetaucht ist. Durch die zwei Skier und dem Körper entsteht in der Luft eine Fläche und Einheit, das ist das System. Im Optimalfall bildet das eine Symmetrie, dann ist es ein Supersystem.“

Das Untergstell überholt ihn

„Man kann dazu auch sagen: ,Die Füße sind ihm vorgefahren.’ Wenn das passiert, dann kommt kein flüssiger Abgang heraus. Das Untergstell überholt einen, wenn ein Springer in dem Moment, in dem er sich zur Absprungbewegung erhebt, den Schwerpunkt nach hinten verliert. In dieser Position kriegst du keinen Absprungdruck zusammen, dann geht sich nicht einmal mehr ein solider Sprung aus.“

Es geht zach:

„Das sind dann die richtig unattraktiven Springen, bei denen es nicht weit geht und kaum einer bis zum K-Punkt kommt.“

Der Simi, der Kamil, der Noriaki

„Zu all den Personen, die ich mit dem Vornamen anspreche, habe ich einen Bezug und oft sind das auch Freunde von mir. Ich sehe mich immer als Teil der Skisprungfamilie. Nur beim Jernej Damjan (Anm. ein slowenischer Springer) sage ich immer den ganzen Namen. Weil ich mir nie merke, was der Vor- und was der Nachname ist."