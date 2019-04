EBEL-Semifinale: Capitals holen sich ersten Matchpuck

Richtig emotional wurde es in Minute 72 des fünften Spiels der Vienna Capitals gegen Salzburg. Sondre Olden, der norwegische Teamspieler, der während der Saison von Zagreb nach Wien gewechselt war, fälschte einen scharfen Pass von Alex Wall zum 2:1 ab. Eine gelbschwarze Jubeltraube verschluckte den 1,94-Meter-Hühnen. Die Capitals sah man zuletzt selten so erfreut jubeln.

Es war für die Capitals auch ein enorm wichtiger Erfolg, nachdem Salzburg zuletzt mit zwei Siegen von 0:2 auf 2:2 in der Best-of-seven-Serie gestellt hatte.

Die Spannung in der mit 5.300 Zuschauern besuchten Kagraner Arena war ähnlich hoch wie die Nervosität der beiden Teams. „Wir waren am Anfang wieder zu sehr auf Sicherheit bedacht“, kritisierte Caps-Coach Dave Cameron. Dennoch ging sein Team in Führung. Bei einem der seltenen Vorstöße der Capitals konnte Salzburg-Goalie Michalek einen Schuss von Fischer nur prallen lassen, Nissner schob den Puck ins Tor (20.). Es war das erste Play-off-Tor in der Karriere des 21-Jährigen.

Die Führung brachten die Capitals nicht über die Zeit. Zum siebenten Mal in den jüngsten drei Spielen glich Salzburg aus. Dieses Mal war es Harris, der einen präzisen Pass von Raffl zum 1:1 ablenkte (46.).

Weil Holzapfel alleinstehend die größte Chance vergab, ging es zum dritten Mal in diesem Semifinalduell in die Verlängerung. Dort hatten die Wiener Glück, dass die Referees nichts mehr pfiffen. Denn der hohe Stock gegen Harris (musste im Gesicht genäht werden) wären vier Strafminuten gewesen.