EBEL: Selbstbewusste Salzburger gegen den Meister

Den Wienern droht jetzt, dass sie den zweiten Rang in der Platzierungsrunde verspielen, der ein Ticket für die Champions Hockey League bedeuten würde. Am Freitag wurden die Wiener von Bozen überholt, die Südtiroler setzten sich gegen den KAC mit 3:1 durch. Wegen der besseren Platzierung im Grunddurchgang liegen die Capitals vor den punktegleichen Klagenfurtern auf Rang drei, könnten aber am Sonntag auf den letzten Rang zurückfallen.

Während die Capitals am Sonntag spielfrei sind, treffen Salzburg und der KAC in den nächsten beiden Runden zweimal aufeinander. Am Sonntag empfängt Tabellenführer Salzburg Meister KAC, am Dienstag kommt es zur Revanche in Klagenfurt. Der KAC hat zuletzt vier Auswärtsspiele in Folge verloren. Die Salzburger haben in der Platzierungsrunde acht der neun möglichen Punkte geholt. Bei den Salzburgern fällt Peter Hochkofler nach seinem zweiten Faustkampf gesperrt aus. Peter Karlik