EBEL: Salzburg bestätigt in Wien die Rolle des Titelfavoriten

Von einem Statement-Wochenende hatte Capitals-Coach Dave Cameron gesprochen. Doch nach dem 6:1 am Freitag gegen Fehervar setzte es eine 1:4-Heimniederlage gegen Salzburg. Wenn es also ein Aussage an diesem Wochenende gab, dann jene, dass die Salzburger tatsächlich der Titelfavorit sind.

Die Wiener starteten zwar mit Druck und wollten die Salzburger einschnüren, doch mit der ersten Befreiung stand es 0:1. Nach 74 Sekunden und einem Konter über Herburger nutzte Raffl einen Querpass zum 1:0 für die Salzburger. Die Capitals spielten mit hohem körperlichen Aufwand, doch Zählbares kam dabei nicht heraus. Die beste Chance hatte noch Loney, dessen Schuss von Salzburg-Keeper Lamoureux gut pariert wurde. Auf der anderen Seite profitierte Salzburg von einem schlimmen Stellungsfehler der Wiener in Unterzahl, Holloway schoss ungehindert zum 2:0 ein (9.).