EBEL: Freude über Spiel sieben und Ärger hinter den Kulissen

Was für Fans und Spieler am Freitag ein Spektakel wird, ist für die Organisationen der Klubs ein Horror. Besonders der Kartenvorverkauf für das erste Finale wird zum Theater. Sollte Wien aufsteigen, dann findet das erste Spiel am Sonntag in Kagran statt. Steigt Salzburg auf, dann hat der KAC Heimvorteil.

Die Capitals bieten den Kartenbesitzern des Freitag-Spiels im Falle des Sieges ein Vorkaufsrecht für Sonntag an. Die Abonnenten werden auch bevorzugt. Der KAC hat seinen Abonnenten die Frist für die Verlängerung bis Samstagmittag verlängert. Denn auch die Klagenfurter wissen erst am Freitagabend wann sie wieder zuhause spielen. Egal wo, die Klubs werden große Probleme haben die Hallen in der kurzen Zeit zu füllen.

Salzburg hätte die geringsten Probleme. Zwar wird auf Verdacht ein Hotel in Klagenfurt reserviert. Aber die Salzburger sind gewohnt, dass sie am Vortag eines Spiels am Nachmittag im Volksgarten trainieren und erst dann anreisen.

Interessant wird noch: Die EBEL bringt unter dem Eis Final-Logos an. Wenn am Samstag in Kagran trainiert wird, dann ist sogar dafür die Zeit begrenzt.