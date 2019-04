35,9 Sekunden fehlten den Capitals auf den Finaleinzug

Wie könnte es auch anders sein? Auch das sechste Spiel der Best-of-seven-Semifinalserie zwischen Salzburg und den Vienna Capitals ging in die Verlängerung. Und da hatte Salzburg dank Raphael Herburger in der 64. Minute das bessere Ende. Es war die vierte Verlängerung im sechsten Duell.

Also kommt es am Freitag zum Showdown um den Finaleinzug. Wer gewinnt, trifft am Sonntag, 14 Uhr auf den KAC. Die Wiener würden zuhause starten, steigt Salzburg auf, hätte am Sonntag der KAC Heimvorteil. Die Klagenfurter dürfen sich auf jeden Fall die Hände reiben, konnten sie doch eine Woche lang regenerieren. Ihr Finalgegner hat gerade einmal 40 Stunden Pause.

Im sechsten Semifinale in Salzburg begannen die Teams so gut wie noch nie in diesem Duell. Das Spiel ging auf und ab, Zweikämpfe wurde hart und fair geführt – eine finalwürdige Partie. Die Führung der Capitals war überraschend. Sie fiel 15 Sekunden vor der Pausensirene. Nödl fälschte einen Schuss von Nissner zum 1:0 ab (20.). Es wurde still bei den 3.200 Fans im Volksgarten. Zumindest vorübergehend.

Denn die Hausherren kamen mit viel Schwung aus der Kabine und erhöhten erneut das Tempo. Der Funke sprang gleich vom Eis auf die Tribünen über. Doch die Capitals hatten Feuerlöscher dabei. Erst traf Peter die Latte (22.), dann Olden die Stange (25.). Raymond (24.), Herburger (25.) und Huber (30.) hatten gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Die Wiener bauten die Führung aus. Wall perfektionierte mit Schneider den Doppelpass und traf unter dem Ellenbogen von Salzburg-Goalie Michalek zum 2:0 (33.).

Die Wende

Zum ersten Mal seit dem 4:2 im ersten Semifinalduell hatten die Wiener eine Zwei-Tore-Führung. Diese hielt, als Schneider (38.) und Wall (39.) fragwürdige Strafen bekamen und die Wiener 1:23 Minuten eine Zwei-Mann-Unterzahl überstanden.

Erst nach einem Querpass im eigenen Drittel von Caps-Verteidiger Dorion kam Salzburg zum 1:2 (49.). Es war der Startschuss zu einem Sturmlauf auf das Wiener Tor. Die Capitals kamen nur zu Entlastungsangriffen und verpassten es, das 3:1 zu machen. Mullen und DeSousa hatten gute Chancen dazu.