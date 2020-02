EBEL: 1:4 gegen Bozen - die Capitals rutschen ins Tief

Sportlich ist für die Capitals seit Dienstag klar: Die Wiener sind in eine Krise geschlittert. Ausgerechnet zu einer Zeit, in der sie für das Play-off in Form kommen wollten, funktioniert nichts mehr im Spiel der Wiener.

Südtiroler Blitzstart

Arniel traf bereits nach 25 Sekunden zum 1:0 für Bozen, nach 4:18 Minuten stand es 2:0 durch Giliati. Das Team von Dave Cameron wirkte komplett verunsichert, die einzige zusammenhängende Aktionen war der gemeinsame Abgang in der Drittelpause. Im zweiten Abschnitt dauerte es 15 Minuten, bis Wukovits mit einem Solo Gefahr ausstrahlte. Zu diesem Zeitpunkt stand es aber schon 0:4.

Im Schlussdrittel kam Torhüter Starkbaum statt Zopolski, Rotter traf im Powerplay zum 1:4 (49.). Jetzt konnten die Hausherren auch Druck ausüben, für eine Aufholjagd reichte es aber nicht.

„Es war schrecklich“, sagte Headcoach Cameron. „Das Spiel war nach fünf Minuten entschieden. Wir haben nach dem 0:2 nicht gekämpft.“ Kapitän Fischer meinte hingegen: „ Bozen hat uns sehr unter Druck gesetzt. Wir hatten kein Rezept dagegen.“

Am Sonntag müssen die Capitals nach Salzburg. Der Tabellenführer gewann am Dienstag beim KAC 4:3 nach dem Penaltyschießen und hat somit alle fünf Spiele in der Zwischenrunde gewonnen.

Der VSV stolpert mit neuem Trainer

In der Qualifikationsrunde verlor Innsbruck gegen Znaim (2:3), hat aber wegen des 3:2 von Dornbirn gegen Fehervar immer noch Chancen auf das Play-off. Villach musste sich unter dem neuen Coach Daum mit dem 2:5 gegen Linz erstmals geschlagen geben.