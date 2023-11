Gala mit Weltrekord: ÖSV-Star Kraft fliegt allen um die Ohren

Stefan Kraft ist ja eigentlich als Spätstarter bekannt, der seine Siege zumeist erst in der zweiten Saisonhälfte feiert. In diesem Winter befindet sich der Salzburger in einer beneidenswerten und für die Konkurrenz beängstigenden Frühform.

Dem Sieg am Samstag ließ der 30-Jährige am Sonntag in Ruka einen zweiten Triumph folgen, der in die Kategorie Machtdemonstration fällt.