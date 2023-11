Österreichische Langlauf-Sensation beim Weltcupauftakt

Österreichische Erfolgsmeldungen im Langlauf waren in den letzten Jahren meistens Teresa Stadlober vorbehalten. Die Tochter der ÖSV-Präsidentin hielt die rot-weiß-roten Fahnen hoch und gewann bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking auch die lang ersehnte Medaille.

Beim Weltcupauftakt in Ruka lief nun auch ein österreichischer Mann mitten in die Weltspitze: Mika Vermeulen beendete das Massenstartrennen auf dem vierten Rang. "Ich habe so viel trainiert in den letzten Jahren. Es ist so geil, wenn du da mitlaufen kannst."