Disqualifikationen: Peinliche Anzugpannen der ÖSV-Skispringer

Das Finale des Sommer-Grand-Prix in Klingenthal (Deutschland) stand für die ÖSV-Skisprungherren unter keinem guten Stern. Österreichs Topstars fielen weniger durch gute Sprünge als vielmehr durch schlechte Kleidung auf - und damit zwangsläufig aus der Wertung.

Nachdem Stefan Kraft bereits am Freitag in der Qualifikation disqualifiziert worden war, weil sein Sprunganzug nicht den Vorschriften entsprach, erwischte es am Samstag im Wettkampf Philipp Aschenwald. Auch der Zillertaler wurde im ersten Durchgang mit einem unerlaubten Sprunganzug erwischt und disqualifiziert. Und schließlich wurde dann auch noch bei Mika Schwann ein Materialvergehen geahndet.

Dass gerade dem ÖSV, der ein Heer an Experten und Betreuern beschäftigt, gleich drei Mal so ein Malheur passiert, erstaunt dann doch.