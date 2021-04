"Die Zeit vergeht": Ex-ÖSV-Star Veith zeigt ihren Babybauch

Erfolgsgarantin

Veith war einer der größten Skistars in diesem Jahrtausend. Unter ihrem Mädchennamen Anna Fenninger gewann die Salzburgerin schon in jungen Jahren sämtliche bedeutende Trophäen, die es im Skisport zu gewinnen gibt. 2011 wurde sie in Garmisch im Alter von 21 Jahren Weltmeisterin in der Super-Kombination.

Drei Jahre später holte sie in Sotschi Olympia-Gold im Super-G und gewann im selben Jahr auch erstmals den Gesamtweltcup. Im Mai 2020 war sie im Alter von 30 Jahren und nach schwerwiegenden Verletzungen zurückgetreten.