Die ÖSV-Springer enttäuschen beim Weltcup in Willingen

Es sagt schon alles über die Performance der österreichischen Skispringer aus, wenn einmal Simon Ammann vor allen ÖSV-Adlern landet. Der Schweizer Altstar, 2002 und 2010 Doppel-Olympiasieger, hatte zum Bewerb in Willingen in diesem Winter kein einziges Weltcuppünktchen auf dem Konto, beim Springen auf der Großschanze im Sauerland überflügelte der 39-Jährige am Samstag als Zwölfter aber alle Österreicher.

Nachdem der Probedurchgang noch vielversprechend verlaufen war, konnten die rot-weiß-roten Springer dann im Wettkampf nicht mehr an die Leistungen anschließen und enttäuschten durch die Bank: Philipp Aschenwald war als 14., unmittelbar vor Daniel Huber, noch der Beste der schwachen ÖSV-Adler. Michael Hayböck wurde 21., Stefan Kraft belegte Rang 23.