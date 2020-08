Die Leiden von Skisprung-Star Stefan Kraft

Verständlich, dass die Trainer und Athleten diesem Wettkampf-Wochenende eine große Bedeutung beimessen. Zumal ja auch einige Materialänderungen (Anzug, Keile im Schuh) im Ernstfall getestet werden müssen, die gegenüber der vergangenen Saison vorgenommen wurden. "Ich bin froh, dass wir springen. Wenn man immer nur trainiert, dann merkt man es den Springern an, dass ihnen die Ziele fehlen", sagt der neue österreichische Chefcoach Andreas Widhölzl.

Sonnen statt Springen

Und obwohl der Wettkampf eine willkommene Abwechslung ist und das Kräftemessen mit der internationalen Konkurrenz aufschlussreich ist, verzichtet der erfolgreichste Springer der Gegenwart auf die Teilnahme am Sommer-Grand-Prix in Wisla. Stefan Kraft wird die Reise nach Polen nicht mitmachen. "Er wird wahrscheinlich auf Urlaub gehen", erklärt Widhölzl. "Und er darf das machen."

Der Gesamtweltcupsieger der Vorsaison wird schon seit geraumer Zeit von Rückenproblemen geplagt. In den letzten Wochen konnte der 27-Jährige bei weitem nicht das gewohnte Trainingsprogramm abspulen und musste immer wieder Pausen einlegen oder zur Therapie. Kraft hat auch viel weniger Sprünge in den Beinen als seine Mannschaftskollegen. "Am Können scheitert's nicht. Er springt gut, aber er muss auf seinen Körper schauen."