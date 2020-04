Die italienischen Ski-Schwestern sagen Ciao

Nadia (33) und Elena Fanchini (34) verkündeten ihren Rücktritt. „Ich habe gemeinsam mit Elena angefangen Rennen zu fahren, gemeinsam hören wir jetzt auch auf“, wird Nadia Fanchini auf der Homepage des italienischen Wintersportverbandes FISI zitiert.

Der Abschied der 33-Jährigen hatte sich schon abgezeichnet. Nadia Fanchini ist im Dezember Mutter eines Sohnes (Alessandro) geworden und hatte schon in der abgelaufenen Saison kein einziges Rennen mehr bestritten. Die Allrounderin gewann 2009 (Bronze) und 2013 (Silber) WM-Medaillen in der Abfahrt und feierte zwei Weltcupsiege. 2014 hatte sie bei den Olympischen Spielen in Sotschi im Riesentorlauf als Vierte knapp eine Medaille verpasst.