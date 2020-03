"Ich bin ausgebrannt": Tina Weirather beendet ihre Karriere

Der Ski-Weltcup ist um eine weitere prominente und beliebte Rennläuferin ärmer. Nachdem in der vergangenen Woche bereits die Norwegerin Nina Haver-Löseth ihren Rücktritt verkündet hatte, nimmt nun auch Tina Weirather Abschied. In einer Video-Botschaft meldete sich die Liechtensteinerin via Instagram an ihre Fans. "Alles, was ich heute bin, verdanke ich dem Skisport. Aber es hat jetzt ein Ende", so die 30-Jährige.