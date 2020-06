Die Innsbrucker Haie vertrauen einem Trainer-Neuling

Lange hat's gedauert, viele Namen waren auf der Gerüchteküche aufgetaucht, doch am Ende ist der neue Chefcoach des HC Tiroler Wasserkraft ein alter Bekannter. Mitch O' Keefe wurde zum Cheftrainer befördert und tritt bei den Innsbrucker Haien die Nachfolge von Rob Pallin an. Der Kanadier war bei den Tirolern bereits in der vergangenen Saison als Assistenzcoach an der Bande gestanden.