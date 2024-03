Die erfolgsverwöhnten ÖSV-Adler verpassten das Podest

Skispringen ohne österreichischen Podestplatz haben in diesem Winter Seltenheitswert. Die ÖSV-Adler haben die Lufthoheit und führen nicht von ungefähr mit Riesenvorsprung im Nationencup. Allein Weltcup-Leader Stefan Kraft feierte zehn Saisonsiege.

Beim ersten Bewerb in Lahti sprangen die Athleten aus der besten Skisprung-Nation am Podest vorbei. Michael Hayböck fiel im Finale vom zweiten auf den 16. Platz zurück. Stefan Kraft kam gar nicht erst in den zweiten Durchgang.

So wurde Jan Hörl als bester Österreicher Fünfter.