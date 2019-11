Die Capitals mühen sich zu einem 6:4 gegen Znaim

Es gibt in jeder Eishockey-Partie einen Zeitpunkt, der im Nachhinein betrachtet entscheidend für den Ausgang ist. Beim 6:4 der Vienna Capitals gegen Znaim war es die 17. Minute.

Die Wiener lagen vor 5.500 Zuschauern in Kagran 0:2 zurück, die Verunsicherung nach den beiden Niederlagen gegen KAC und Villach war dem Team in vielen Situationen anzumerken. Die Tschechen kamen trotz Unterzahl zu einem guten Konter, Tomas Svoboda knallte den Puck unbedrängt an die Stange. Statt 3:1 für Znaim steht es Sekunden später 1:2 aus Sicht der Capitals. Riley Holzapfel legte nach einem Querpass von Alex Wall seinen ganzen Frust in den Schuss und knallte den Puck am unsicheren Znaimer Goalie Teemu Lassila ins Tor.