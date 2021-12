Die Capitals besiegen Südtirol und den Weihnachts-Fluch

Anders als beim 1:2 am Freitag gegen den VSV sahen die 2.000 Zuschauer in der Steffl-Arena ein Top-Spiel zweier sehr motivierter Teams. Die Bozener hatten die Wiener im Vorjahr aus dem Semifinale geworfen.

Es schien lange Zeit wieder in die Richtung der Gäste zu laufen. Südtirol führte durch Findley (2.) früh und nach dem Ausgleich durch Sheppard (6.) durch Miceli (27.) auch mit 2:1. Doch das Überzahlspiel der Wiener lief am Sonntag wie geschmiert. Vor dem 2:2 durch Sheppard machten die Wiener enorm viel Druck (32.), wenig später traf Preiser aus einem Abpraller in Überzahl zum 3:2 (36.). Talent Antal knallte in einem weiteren Powerplay den Puck ins Kreuzeck (40.). Die Emotionen entluden sich schon vor der Weihnachtsfeier: Kromp und Frank bauten im Boxkampf Adrenalin ab, Ciampini wollte sich für einen Check rächen und musste ebenfalls in die Kühlbox.

Die Entscheidung sollte im Schlussdrittel fallen, als Meyer mit einem Geniestreich – er schoss von hinter dem Tor Bozen-Goalie Fazio an (47.) – zum 5:3 traf und somit die Südtiroler Hoffnungen nach dem 3:4 durch Insam (42.) schnell beendete.

Kraft im Powerplay getankt

Caps-Trainer Dave Barr durfte sich freuen: "Ich liebe unser Powerplay. Dass Antal und Preiser auch noch treffen, macht es noch schöner." Antal beschrieb seinen Treffer: "Ich habe aus dieser Position oft abgespielt. Dann haben wir uns ausgemacht, dass ich schießen werde. Umso schöner, dass er genau gepasst hat."