Der Winter naht und Österreichs Athleten sind in Frühform

Auch wenn es die sommerlichen Temperaturen vielleicht nicht vermuten lassen: Der Winter steht vor der Tür. Zumindest befinden sich die österreichischen Wintersportler bereits mitten in der Vorbereitungen auf die neue Saison, manche von ihnen scharren sogar schon in den Startlöchern.

In zehn Tagen erfolgt in Sölden mit zwei Riesentorläufen der traditionelle Auftakt in den alpinen Skiwinter. Die Verhältnisse auf dem Rettenbachferner sind erstaunlich gut, mehreren Schneedepots sei dank. Den Feinschliff holt sich das österreichische Herren-Riesentorlaufteam aktuell ein Tal weiter im Pitztal.

Während der neue Chefcoach der ÖSV-Skispringer, Andreas Felder, schon jetzt sein siebenköpfiges Aufgebot (ohne Routinier Andreas Kofler) für den Weltcupauftakt im polnischen Wisla am 17. November nominiert hat, hat Eisschnellläuferin Vanessa Herzog die ersten Rennen bereits hinter sich.

Und dabei lief die 23-Jährige der hochkarätigen Konkurrenz gleich einmal richtig um die Ohren. In Inzell lieferte sich Herzog ein Duell mit Jorien ter Mors und ließ der Olympiasiegerin und ihren niederländischen Kolleginnen über die 500-Meter-Strecke keine Chance.