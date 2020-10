Der Ski-Weltcup in Coronazeiten: Das erwartet heuer die Fans

Im Einsatz ist in Sölden auch ein Medizin-Truck für rasche Covid-19-Tests. Seit dem Frühjahr arbeitet man beim ÖSV am Masterplan für dieses Rennen, wobei Sölden als Gletscherrennen ein Spezialfall ist. Da die Piste nur über die Gletscherstraße erreichbar ist, lässt sich der Berg leicht abriegeln.

Der Weltcup-Kalender

Nahezu der gesamte Weltcup spielt sich in diesem Winter in Mitteleuropa ab. Nur die Speed-Damen verlassen einmal Europa, um Ende Februar die Olympia-Pisten in Yanqing (China) zu testen. Bei der Adaptierung des Kalenders haben die FIS-Verantwortlichen darauf geachtet, dass die Abfahrer und die Techniker nicht an einem Weltcuport aufeinandertreffen. Sollte sich das nicht vermeiden lassen, wie in Kitzbühel oder in Wengen, müssen die Athleten in getrennten Hotels untergebracht werden.