Haaser & Haaser: Ein Geschwisterpaar beim Weltcup-Auftakt

Das österreichische Herren-Aufgebot für den Weltcupauftakt am kommenden Wochenende in Sölden ist komplett. Am Samstag wurde auf dem Pitztaler Gletscher eine interne Ausscheidung um den letzten Riesentorlauf-Startplatz gefahren, Raphael Haaser hatte dabei die Nase vorne und wird daher im Ötztal im Einsatz sein.