Wenn der Österreichische Skiverband (ÖSV) ins ferne Wien lädt, hat er traditionell Großes zu verkünden. Große Abschiede oder – wie am Montag – große Veränderungen. Und, ja, für den erfolgreichsten Sportverband des Landes wird sich künftig einiges ändern – und das wird jeder sofort erkennen können.

Mit der am Sonntag beim Skifliegen in Planica endgültig zu Ende gegangenen Wintersport-Saison endete, wenn man so will, die Ära des Österreichischen Skiverbandes. Aus dem ÖSV wird Ski Austria – eine Marke, die bereits Langzeitboss Peter Schröcksnadel um die Jahrtausendwende kreiert hat, aber der nun durch Nachfolgerin Roswitha Stadlober neues Leben eingehaucht wird.