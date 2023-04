Kleine Kristallkugel zum Saisonabschluss für Stefan Kraft

Stefan Kraft hat sich am Sonntag beim Weltcup-Finale der Skispringer in Planica noch die kleine Kristallkugel für den Skiflug-Weltcup geholt. Der 29-jährige Salzburger, der am Samstag seinen 30. Weltcupsieg gefeiert hatte, landete am Schlusstag der längsten Saison der Weltcupgeschichte hinter den Slowenen Timi Zajc und Anze Lanisek mit 238,5 und 235 m auf dem dritten Rang.