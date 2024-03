Der ÖSV hat einen neuen Nordischen Direktor

Nachdem Mario Stecher beim Österreichischen Skiverband vom Nordischen Direktor zum Sportdirektor befördert wurde, muss sein Posten als Chefverantwortlicher für Skispringer und Kombinierer neu besetzt werden. Viele glaubten, der Steirer würde diesen Job an einen prominenten Mann vergeben, doch Stecher präferierte schon immer eine interne und innovative Lösung .

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung und möchte mich für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken", sagte Liegl in einem ersten Statement. Mario Stecher begründete die Entscheidung wie folgt: "Florian kennt die Strukturen im Verband, speziell bei uns Nordischen, in und auswendig. Durch seine vielseitige Erfahrung als Athlet und Trainer ist er für die neue Aufgabe prädestiniert."